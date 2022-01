Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 18-Jähriger leicht verletzt

Varel (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr bog ein 35-Jähriger aus Varel mit seinem PKW von der Neue Straße nach links in die Bürgermeister-Heidenreich-Straße ab. Hierbei übersah er einen 18-Jährigen aus Varel auf seinem Fahrrad, der den Geh-und Radweg in Richtung Innenstadt querte. Der 18-Jährige wurde von dem PKW erfasst und stürzte auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

