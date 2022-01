Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht nach Auffahrunfall in Sande - Polizei Jever sucht Zeugen

Sande (ots)

Am 19.01.2022, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann die B436 in Sande verbunden mit der Absicht, nach links in die Horster Straße Richtung Neustadtgödens abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er dabei verkehrsbedingt warten. Ebenso warten musste ein nachfolgender unbekannter Mann mit seinem Pkw der Marke BMW.

Infolge Unachtsamkeit übersah ein 26-jähriger Mann die beiden wartenden Fahrzeuge und fuhr mit seinem Pkw auf den BMW des unbekannten Mannes auf. Dieser wurde dabei auf den vorderen Pkw aufgeschoben, dessen Fahrer bei dem Aufprall leichte Verletzungen erlitt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Fahrer des BMW flüchtete sofort von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, oder verletzte Personen zu kümmern.

Die Polizei Varel nimmt im Rahmen der andauernden Ermittlungen Hinweise unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

