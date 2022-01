Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung

Jever (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Besatzung eines Funkstreifenwagens in Jever einen Motorrollerfahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 17-jährige Wangerländer an seinem Motorroller ein Versicherungskennzeichen eines anderen Motorrollers befestigt hatte. Somit bestand für den geführten Roller kein Versicherungsschutz und weiterhin der Verdacht einer Urkundenfälschung, so dass die Beamten Strafverfahren gegen den 17-jährigen einleiteten und die Weiterfahrt untersagten.

