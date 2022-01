Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever mit Sachschaden, aber ohne Verletzte

Jever (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07.50 Uhr in der Wangerstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer übersah einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw und kollidierte beim Vorbeifahren mit dessen Anhänger. Am Anhänger entstand leichter Sachschaden, während es am Pkw zu einem wirtschaftlichen Totalschaden kam. Hierbei wurde die Beifahrerseite des Pkw erheblich beschädigt.

