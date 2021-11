Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendliche rauben 12-Jährigem die Umhängetasche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben einem 12-Jährigen am Sonntagabend, 14.11.2021, eine Umhängetasche mit Bargeld, Dokumenten und Kopfhörern geraubt.

Der Junge hielt sich gegen 18:15 Uhr zu Fuß in der Rheydter Innenstadt auf, als er von drei männlichen Jugendlichen an der Stresemannstraße angesprochen und umzingelt wurde. Die Gruppe schubste den 12-Jährigen und einer der Jugendlichen entriss ihm seine Umhängetasche. Danach flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Die drei Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Circa 15-16 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild.

Zusätzlich:

1 Person: Circa 180 cm groß, grau-schwarz karierte Mütze, schlank, Oberlippenbart, schwarze Umhängetasche, schwarze Daunenjacke und Trainingshose.

2 Person: Circa 160-170 cm groß, dunkle lockige Haare, schwarze Jacke, schwarze Trainingshose mit einem weißen Streifen an den Beinen, schwarze Umhängetasche mit der Aufschrift Louis Vuitton, schwarze Mütze.

3 Person: Circa 170 cm groß, schwarze Jacke und Hose, schwarz-weiße Schuhe, schwarze Bauchtasche, an den Seiten abrasierte Haare, Oberlippenbart.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell