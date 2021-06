Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am frühen Freitagmorgen (11. Juni) kam es gegen 00.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem unbefestigten Schotterparkplatz in der Martin-Luther-Straße. Zur Tatzeit verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden an einem geparkten PKW und entfernte sich dann über die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Sophiastraße. Bei dem Wagen soll es sich um einen grauen Citroen, vermutlich Modell C3, mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) gehandelt haben. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell