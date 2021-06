Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Sonntag, 13. Juni, wurde die Polizei gegen 2.40 Uhr zu einer Asylunterkunft an der Katzemer Straße gerufen. Bei ihrer Ankunft wurden sie durch drei der Bewohner erwartet, die offensichtlich verletzt waren. Durch Befragungen konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass zuvor mehrere Personen an einem Tisch in der Nähe der Unterkunft gefeiert hatten. Auch ein Bewohner der Unterkunft habe an der Feier teilgenommen. Es sei dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den Feiernden gekommen, so dass der Bewohner der Unterkunft sich in diese zurück begeben habe. Daraufhin schlugen drei oder vier bislang unbekannte Personen die Tür der Unterkunft ein. Anschließend griffen sie zwei Bewohner der Unterkunft an, schlugen sie und traten nach ihnen. Ein Migrant erlitt leichte, der andere schwere Verletzungen. Auch eine in der Unterkunft lebende Frau, die den Streit schlichten wollte, wurde leicht verletzt. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und die Verletzten wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ärztlich behandelt. Ob die Tat ausländerfeindlich motiviert war, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Teilnehmer der Feier, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Zwei männliche Personen fuhren in einem Pkw Audi mit Dürener Kennzeichen (DN-) davon. Einer der Männer war zirka 170 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur, kurze Haare und war mit einem weißen T-shirt bekleidet. Weitere männliche Personen entfernten sich zu Fuß. Einer trug eine grüne Jacke über einem weißen Oberteil. Ein weiterer Mann hatte kurze, dunkelblonde Haare und war mit einem dunklen Oberteil bekleidet. Ein dritter Mann trug ein dunkles Oberteil mit leuchtend oranger Aufschrift. Alle standen deutlich unter Alkoholeinwirkung.

Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell