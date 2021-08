Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Stockenden Verkehr nicht wahrgenommen

Drei Autos waren am Montag bei einem Unfall in Ulm beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr stockte der Verkehr auf der Adenauerbrücke. Eine 34-jährige Tesla Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr einem Hyundai in das Heck. Den schob es auf einen Mercedes. Bei dem Unfall erlitt der 49-jährige Fahrer des Hyundai leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Hyundai.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

