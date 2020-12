Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Alkohol vermutlich die Ursache

Bedburg-HauBedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch, 23.12.2020 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 33jähriger Klever mit seinem PKw BMW die Peter-Eich-Straße in Richtung Bahnhof Bedburg-Hau. Ausgangs einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der dortigen Parkbucht gegen zwei geparkte PKW. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch fest. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet sowie der Führerschein einbehalten.

