Die vergangenen Tage machte ein Dieb Beute in Göppingen.

Das Auto parkte zwischen Samtag 14 Uhr und Montag 12 Uhr in der Robert-Bosch-Straße. Ein Unbekannter schlug an dem Fahrzeug ein Scheibe ein. Er gelangte dadurch an zwei Akku Werkzeugzeuge, die sich in dem Auto befanden. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

