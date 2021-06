Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Lottogeschäft

Stolberg (ots)

Zwei Täter haben in der vergangenen Nacht versucht in ein Lottogeschäft in der Rathausstraße einzubrechen. Der Gullideckel, der gegen 01.30 Uhr gegen die Glastür des Geschäfts flog, verursachte jedoch so großen Lärm, dass Anwohner wach wurden und sofort die Polizei verständigten. Zunächst war unklar, ob es sich bei der Tat möglicherweise um die Sprengung eines Geldautomaten handelt, da dichte Rauchschwaden aus dem Gebäude drangen. Wenig später stellte sich heraus, dass der Nebel durch die Alarmanlage ausgelöst wurde und der Abschreckung dient. In diesem Fall offenbar mit der gewünschten Wirkung: Ohne Beute ergriff das Duo die Flucht, über die Bahngleise hinweg in Richtung Von-Werner-Straße.

Eine Streife konnte einen der beiden Tatverdächtigen wenig später im Rahmen der Fahndung festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 20-jährige Festgenommene auch dringend verdächtig, eine Stunde zuvor einen Einbruch in der Grünthalstraße begangen zu haben. Dort hatten Hausbewohner einen Mann im Keller erwischt und in die Flucht geschlagen.

Der 20-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Fahndung nach dem zweiten Täter dauert derzeit noch an.

