Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Samstag, 13.11.2021, in der Zeit zwischen 17.30 und 19.00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter auf das Gartengrundstück eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Engelsholt. Hier hebelte er die Terrassentür auf und gelangte in die angrenzende Wohnung. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

2.

Am Samstag, 13.11.2021, gegen 18.50 Uhr, überraschte die Bewohnerin eines Hauses auf der Schäferstraße einen unbekannten Mann in ihrem Schlafzimmer. Dieser war zuvor über einen vor dem Haus abgestellten Pkw an ein Fenster geklettert und hatte dieses aufgehebelt. Er stieg in die Wohnung ein und entwendete nachdem er entdeckt worden war, noch eine Winterjacke. Mit dieser kletterte er wieder aus dem Fenster und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Landwehr. Bei den eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der junge Mann, 16 bis 20 Jahre alt, nicht mehr angetroffen werden.

3.

In der Nacht zu Sonntag, 14.11.2021, 00.17 Uhr, hebelten zwei Einbrecher ein Fenster einer Kindertagesstätte auf dem Hensenweg auf. Dadurch lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten in Richtung der dortigen Schule. Aufgeweckte Nachbarn informierten die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Informationen zu den beschriebenen Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell