Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verletzter Mann aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Ein schwer verletzter Mann ist am Freitagabend, 12. November, gegen 20.15 Uhr in einem Kiosk in Odenkirchen aufgefunden worden.

Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort im Einsatz. Ein Notarzt behandelte den Mann am Auffindeort, anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

Der Mann befindet sich derzeit in Lebensgefahr. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Ihre Ermittlungen dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell