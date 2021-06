Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stieghorst - Beim Parken ihres Pkw stieß eine betrunkene Bielefelderin am Montagabend, 31.05.2021, gegen ein abgestelltes Auto.

Ein Anwohner hörte gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall an der Konrad-Zuse-Straße. Als er aus dem Fenster schaute, begutachtete eine Frau ihr Auto. Bei der Nachschau am Fahrzeug seiner Frau, entdeckte der Zeuge deutliche Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel des VW Beetle und rief die Polizei.

An dem beteiligten Audi A3 erkannten Streifenbeamte Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel. Die 44-jährige Audi-Fahrerin gab an, beim Rangieren gegen den VW gestoßen zu sein. Sie habe beabsichtigt, sich am nächsten Tag bei der Fahrerin zu melden.

Die Beamten bemerkten, dass die 44-Jährige nicht nüchtern war. Ein Alkoholtestgerät bestätigte den Verdacht der Polizisten, so dass die Audi-Fahrerin zur Entnahme einer Blutprobe auf eine Polizeiwache folgen musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

