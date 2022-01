POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Am Dienstagmorgen kam es gegen 07.35 Uhr in der Mühlenstraße in Höhe Hausnummer 58 zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige aus Varel fuhr mit ihrem Pedelec in Richtung Innenstadt. Hier wurden sie nach ihren Angaben von einem PKW überholt, der sie beim Vorbeifahren leicht berührte, sodass sie auf die Fahrbahn stürzte.

Der verursachende PKW (möglicherweise ein Kleinwagen in Silber) setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich der Verursacher um die gestürzte Pedelec-Fahrerin kümmerte. Diese verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 49-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

So mussten im Krankenhaus nicht nur ihre Verletzungen behandelt werden, sondern sie musste sich auch einer Blutprobe zur Feststellung ihrer Fahrtüchtigkeit unterziehen.

Es wurde sowohl gegen den flüchtigen Unfallverursacher als auch gegen die 49-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

