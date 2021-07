Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Bäckereibetrieb in Gelsenkirchen-Heßler wird bei nächtlichem Brandereignis vollkommen zerstört

Gelsenkirchen (ots)

"Brennt Ofen in einer Bäckerei" ertönte es in den heutigen Morgenstunden aus den Lautsprechern der Feuerwachen in Gelsenkirchen. Was sich zunächst wie ein schlechter Scherz anhörte, sorgte für einen Feuerwehreinsatz, der bis in die Mittagsstunden des Dienstags andauerte. Der betroffene Bäckereibetrieb wurde dabei vollkommen zerstört. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Um 1:00 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf aus dem Stadtteil Heßler. Mitarbeiter einer dortigen Bäckerei berichteten von einem brennenden Backofen. Als die ersten Kräfte in der Heßler Straße eintrafen, konnte die Notrufmeldung bestätigt werden. Die Flammen hatten sich vom Ofen bereits auf das Obergeschoss und Teile der Dachkonstruktion durchgefressen. Auf Grund der verwinkelten Bebauung und den unmittelbar angrenzenden Nachbargebäuden, bestand die Gefahr, dass sich das Feuer weiter ausdehnt. Über zwei Drehleitern und mehrere Strahlrohre leiteten die Wehrmänner die Brandbekämpfung mit Wasser und Schaum ein, ließen aber nie das im Gebäude befindliche Mehl-Silo außer acht. Im Falle einer Mehlstaubaufwirbelung, hätte es zu einer Zündung des explosiven Gemisches kommen können. Mit dem nötigen Fingerspitzengefühl umschifften die Einsatzkräfte diese Klippe und konnte so erfolgreich das Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindert. Für den Bäckereibetrieb kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er brannte vollständig aus. Zum Zeitpunkt der Berichtverfassung dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Im Einsatz waren neben den Kräften der Berufsfeuerwehr auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und zwei Fachberater des THW Gelsenkirchen. Wie es zu dem Brandereignis kommen konnte, wird im Nachgang die Kriminalpolizei ermitteln. Die Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

