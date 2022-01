Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, dem 17.01.22, 14.15 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die Jacobus-Eden-Straße in Jever und bog nach rechts in die Hein-Bredendiek-Straße ab. Dabei fuhr sie nicht weit genug rechts und stieß mit einer entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin zusammen. Diese kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, welcher auf gesamt 1000 Euro geschätzt wird.

