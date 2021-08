Polizei Hagen

POL-HA: Anhänger mit Bagger von Parkstreifen in Boele gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstagabend (14.08.2021) und Dienstagnachmittag (17.08.2021) entwendeten bislang unbekannte Täter in Boele einen Anhänger, auf dem ein Bagger geladen war. Am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, stellte ein 54-jähriger Steinfurter fest, dass der Anhänger von einem Parkstreifen in der Knippschildstraße gestohlen wurde. Auf diesem stand ein Bagger des Herstellers Wacker Neuson. Der Mann konnte den Polizeibeamten sagen, dass er am Samstag, gegen 18.00 Uhr, dort abgestellt wurde. Der Gesamtwert des Baustellenfahrzeugs und des Anhängers liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

