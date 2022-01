POL-WHV: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Wilhelmshaven

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter sein Leben einbüßte. Gegen 17.12h wurde der Polizei gemeldet, dass es zu einem schweren Unfall in der Möwenstraße, in Höhe der Abfahrt von der Autobahn, gekommen sei. Vor stellte sich heraus, dass ein VW Phaeton, geführt durch eine 32-jährige männliche Person, die Möwenstraße in nördliche Richtung gefahren war. Von der Autobahn kommend hatte ein 73-jähriger Autofahrer die Absicht, von der Abfahrt auf die Möwenstraße einzubiegen. Die näheren Umstände sind noch unklar.

Hierbei kam es zu einer folgenschweren Kollision; durch die Wucht wurden beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Der Ford Ka wurde total zerstört, der Fahrer überlebte den Unfall nicht und verstarb vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, die Unfallstele wurde zusätzlich durch einem Gutachter in Augenschein genommen. Neben der Berufsfeuerwehr erschien auch das THW zur Ausleuchtung vor Ort. In die Unfallaufnahme wurde ferner die spezialisierte Tatortgruppe hinzugezogen. Der Bereich wurde für einen längeren Zeitraum gesperrt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421-942-215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell