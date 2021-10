Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 22:10 Uhr an der Kreuzung Lehenstraße / Friedrichstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 28-jährige Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse befuhr die Lehenstraße in Richtung Eisenbahnüberführung und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden, 18-jährigen Fahrers einer Mercedes-Benz C-Klasse. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben durch den Unfall unverletzt, die Fahrzeuge mussten aber abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro.

