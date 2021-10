Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Kollision mit Pedelec

Ludwigsburg (ots)

An der Kreuzung der Pfarrwiesenallee zur Leonberger Straße kam es bereits am Donnerstag gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Fahrradlenkerin kam von der Hohenzollernstraße angefahren und überquerte die Kreuzung bei Grünlicht geradeaus in Richtung der Pfarrwiesenallee. Als sie schließlich im weiteren Verlauf die dortige Rechtsabbiegerspur ebenfalls überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem silbernen Pkw VW Golf, der im Gegenverkehr seinerseits rechts abbog und hierbei den Fahrradweg kreuzte. Die Fahrerin des Elektro-Fahrrades kam hierbei zu Fall und zog sich Prellungen und Hämatome zu. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der VW Golf wurde nach ersten Ermittlungen von einer ca. 60-jährigen Frau gelenkt. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich bei der Dienststelle unter der Telefonnummer 07031 6970 zu melden.

