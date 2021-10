Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich L1135

K1649: Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

20.000 Euro Sachschaden und zwei schwer verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung Hirsauer Straße (L1135) / Florian-Geyer-Straße (K1649) in Vaihingen an der Enz-Aurich ereignete. Demnach befuhr der 37 Jahre alte Fahrzeuglenker eines Citroen Vans die Florian-Geyer-Straße aus Richtung Enzweihingen. An der Kreuzung zur Hirsauer Straße missachtete dieser das Stoppschild und übersah ferner den herannahenden Mazda Sportwagen eines 38-Jährigen. Infolge der Kollision wurde der Mazda von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich mehrfach und kam anschließend auf der Seite liegend in einem Graben zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall zogen sich sowohl der 38 Jahre alte Mazda-Fahrer als auch seine 48 Jahre alte Beifahrerin jeweils schwere Verletzungen zu, sodass diese durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden mussten. Der Mazda musste im Rahmen der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Ferner unterstützte die Feuerwehr mit 19 Wehrleuten und drei Fahrzeugen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise zwei Streifenbesatzungen eingesetzt. Für die Dauer der Bergung musste der Kreuzungsbereich kurzfristig komplett gesperrt werden.

