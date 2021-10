Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagnachmittag gegen 18.00 Uhr kam es auf der Hauptstraße (L1359) im Teilort Tailfingen auf Höhe der Einmündung zur Gültsteiner Straße (K1037) zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 40-jährige VW-Multivan-Lenkerin die Strecke in Fahrtrichtung Altingen. Am Ortsausgang Tailfingen wollte sie dann nach links in Richtung Gültstein abbiegen. Dabei übersah sie den im Gegenverkehr herannahenden 66-jährigen Fahrer eines Pkw Ford Mondeo. Es kam zur Kollision, bei welcher der Ford durch die Wucht des Aufpralles abgewiesen wurde, dabei ein Verkehrszeichen überfuhr und schließlich neben der Straße im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Mondeo-Fahrer musste vom Rettungsdienst leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch die 64-jährige Beifahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

