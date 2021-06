Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Dorstfeld - Pkw gerät in den Gegenverkehr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0625

Auf der Wittener Straße sind am gestrigen Mittwochnachmittag (16. Juni) zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Eine Autofahrerin geriet zuvor in den Gegenverkehr.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 68-jährige Dortmunderin gegen 15.45 Uhr auf der Wittener Straße in Richtung der A 40. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 56-jährige Dortmunderin entgegen. Diese geriet in Höhe des Flözwegs aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Beide Autos prallten frontal zusammen. Anschließend traf der Wagen der 56-Jährigen noch einen weiteren am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, rollte weiter und prallte schlussendlich gegen einen Laternenmast.

Die 56-jährige Dortmunderin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Wittener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 19.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell