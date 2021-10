Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 53-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall auf dem Verbindungsweg zwischen Ihinger Hof und Renningen (Gewann Steige). Der Pedelecfahrer befuhr die in Richtung Renningen abschüssig verlaufende Straße und erkannte den ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW Daimler-Benz. Daraufhin leitete der Zweiradfahrer eine starke Bremsung ein, wodurch er stürzte und gegen den bereits stehenden Pkw rutschte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige PKW-Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell