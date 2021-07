Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 32 Geschwindigkeitsverstöße bei Laserkontrolle in der Herzogstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag wurde zwischen 09:45 und 11:00 Uhr in der 30er-Zone in der Herzogstraße/Grundschule eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 120 gemessenen Fahrzeuge mussten 32 beanstandet werden. Damit war an dieser sensiblen Stelle jedes vierte Fahrzeug zu schnell. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 48 km/h. Natürlich sollte man sich immer an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Aber gerade an Stellen, an denen sich vornehmlich "verkehrsschwache" Personen bewegen, ist das überhaupt nicht hinzunehmen. Verkehrsteilnehmer dürfen sich darauf einstellen, dass an ähnlichen Örtlichkeiten, wie Alten- und Pflegeheime, Kindergärten, Grundschulen, Krankenhäuser u.ä., zukünftig vermehrt kontrolliert wird. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell