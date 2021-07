Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Festgefahrener Lkw dank Navi

Bild-Infos

Download

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am heutigen frühen Donnerstagmorgen ist es in Waldfischbach-Burgalben unterhalb des Friedhofes zu einer kuriosen Festfahraktion gekommen. Ein ausländischer Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug auf der K 32 von Waldfischbach kommend in Fahrtrichtung Clausen unterwegs. Nachdem er in seinem Navi sein neues Ziel eingegeben hatte, schickte ihn dieses, sofort nach dem Ortsausgang Waldfischbach, in einen befestigten Wirtschaftsweg bergauf wieder in Richtung Ortsmitte.

Der Weg durch die Gemarkung Rotdelle, geht zunächst steil bergauf, danach gabelt er sich dann in zwei nochmals steil bergan gehende befestigte Wege. Als der Fahrer jedoch an dieser Gabelung ankam, ordnete die freundliche Stimme des Navis dann ein "bitte wenden" an. Dies versuchte der Fahrer und fuhr sich sodann direkt fest. Eine Bergung war im Anschluss nur durch einen Kran möglich. Die Bergungsdauer betrug 3 Stunden. Ein Schaden ist nicht entstanden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell