Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 14.07.2021, 14:25 Uhr Ort: 66497 Contwig, Hauptstraße 58 SV: Der Besitzer eines grauen Ford Kuga hörte um 14:25 Uhr, wie ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Stambach unterwegs war, seinen geparkten Wagen streifte und einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro am linken Außenspiegel verursachte. Der unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort in Richtung Stambach.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

