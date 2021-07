Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Reifen in der Schachenstraße plattgestochen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 23:30 Uhr, wurde an einem in Höhe Schachenstraße 91 geparkten Opel Corsa zwei Reifen plattgestochen. Der Schaden beträgt circa 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

