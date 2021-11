Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fremdes Eigentum zerstört

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte das Fensterglas einer Tür am Johann-Walter-Platz eingeworfen. Der Besitzer fand den Stein und das defekte Glas am nächsten Morgen im Inneren des Gebäudes. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

