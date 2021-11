Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots)

Ein 24-Jähriger stand am Dienstagmittag in der Mühlenstraße vor seinem demolierten VW. Als der junge Mann sein Fahrzeug verließ, befand es sich noch in einwandfreiem Zustand. Bei seiner Rückkehr jedoch musste er erhebliche Schäden feststellen. Neben Lack- und Glasschäden wurde das Fahrzeug sogar vom geparkten Standort verschoben. Wer für diesen Schaden verantwortlich ist, muss nun ermittelt werden.

