Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vergebens versuchten die Bauarbeiter am Dienstagmorgen ihren Lkw auf der Baustelle Gröben zu starten. Mittlerweile nicht der erste vergebliche Versuch, denn Unbekannte verschafften sich bereits in der Vergangenheit immer wieder unberechtigt Zutritt zu dem umzäunten Baustellengelände. Bereits mehrfach wurde durch den oder die Täter der Tank eines Baustellenfahrzeuges aufgebrochen und Diesel entwendet. Bislang wurden ca. 500 Liter Diesel vom Gelände gestohlen. Auf welche Summe sich der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft, ist noch unklar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell