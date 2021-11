Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Roller versenkt

Jena (ots)

Unbekannten war ein E-Scooter anscheinend ein Dorn im Auge. Der oder die Täter haben den Roller im Bereich des Sportsteges in die Saale geworfen. Was den oder die Unbekannten dazu bewogen hat, ist unklar, klar ist jedoch, der Roller gehört nicht in die Saale und muss nun geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

