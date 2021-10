Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbrecher mit polnischem BMW erbeuten teure Mobiltelefone

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Freitag, 15.10.2021), schlugen unbekannte Täter die Tür des Telekom-Shops in der Zöllnerstraße ein. Sie stahlen zahlreiche hochwertige Mobiltelefone im Wert einer fünfstelligen Summe. Eine Zeugin hatte gegen 03.00 Uhr eine Alarmanlage gehört und drei schwarzgekleidete Männer gesehen, die aus Richtung Zöllnerstraße angelaufen kamen. Die Verdächtigen seien in einen älteren schwarzen BMW-Kombi mit polnischem Kennzeichen (Anfangsbuchstaben vermutlich OD) gesprungen und durch die Schuhstraße nach rechts auf die B 214 davongefahren. Die Fahndung der Polizei verlief jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet dringend um Hinweise von weiteren Zeugen unter Telefon 05141/277215.

