Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Mini nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:22 Uhr, kam es an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Tatzeit stand ein Mercedes am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Dissen, vor der Hausnummer 42 geparkt. Ein Augenzeuge beobachtete, wie ein dunkler Pkw der Marke "Mini" den Mercedes im Vorbeifahren touchierte und trotz abgefahrenen Spiegels seine Fahrt fortsetzte. Als Kennzeichenfragment konnte möglicherweise "OS-HH" abgelesen werden. Wer Zeuge des Unfalls wurde oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421 921390.

