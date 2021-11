Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Luft abgelassen

Jena (ots)

Ein 48-Jähriger musste am Dienstagfrüh einen platten Reifen an seinem Peugeot feststellen. Auch einem weiteren Fahrzeug im Kreuzungsbereich Unter der Lobdeburg wurde durch Unbekannte die Luft aus dem Reifen gelassen. Doch was wie ein schlechter Scherz klingt, wird nun richtig kostspielig. Denn der Versuch des Mannes, den Reifen wieder aufzupumpen, schlug fehl, die Beschädigungen waren zu schwerwiegend. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell