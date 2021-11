Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Pfiffelbach (ots)

Auf der Landstraße zwischen Wersdorf und Pfiffelbach kam es am 02.11.2021, gegen 20:30 Uhr zu einem Wildunfall. Kurz vor dem Ortseingang Pfiffelbach sprang unvermittelt ein Reh auf die Fahrbahn und es kam in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Pkw Skoda eines 39jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Reh lief in der Dunkelheit über das angrenzende Feld davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell