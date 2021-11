Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Blechschaden

Pfiffelbach (ots)

In Pfiffelbach, Apoldaer Straße kam es am 02.11.2021, gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 45jähriger Skoda-Fahrer befuhr die besagte Straße aus Richtung Dorfmitte kommend, in Richtung Oberreißen. In einer Linkskurve fuhr er auf die Gegenfahrbahn und übersah hier eine entgegenkommende 34jährige Frau, ebenfalls mit einem Pkw Skoda. Beide Fahrzeuge stießen seitlich gegeneinander, so dass an beiden jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell