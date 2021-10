Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Falsche Handwerker ohne Erfolg ++ Unfall mit 11-jährigem Kind ++ Unfall in der Hüttenbuscher Straße ++ Unfall mit Straßenbahn ++

Landkreis Osterholz (ots)

Falsche Handwerker ohne Erfolg

Ritterhude. Falsche Wasserwerker versuchten am Donnerstagmittag in das Haus einer 82-Jährigen in der Beekstraße zu gelangen. Ein unbekannter Mann hatte an der Haustür geklingelt und angegeben, dass er einen angeblichen Wasserschaden überprüfen müsste. Die Frau hatte jedoch richtig reagiert und dem Mann keinen Einlass gewährt, weil sie keinen Wasserschaden hatte. Außerdem hatte sie einen mutmaßlichen Mittäter am Zaun des Grundstückes bemerkt.

Ein Sachschaden ist der Frau nicht entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann unter dem Vorwand des Wasserschadens in das Wohnhaus gelangen und einen Diebstahl begehen wollte. Mit Maschen dieser Art versuchen Diebe immer wieder, sich Zutritt zu Wohnungen und Häusern zu verschaffen, um zum Beispiel an Bargeld und Schmuck zu gelangen. Die Polizei rät, keine fremden Menschen in das Wohnhaus zu lassen. Ein Anruf bei der angeblichen Auftragsfirma gibt Auskunft, ob die Person einen echten Auftrag hat. Die entsprechende Telefonnummer sollte eigenständig aus dem Telefonbuch herausgesucht werden. Im Zweifel rufen Sie die Polizei.

Unfall mit 11-jährigem Kind

Lilienthal. Ein 11-jähriges Kind prallte am Donnerstagmorgen um kurz vor 08:00 Uhr gegen einen Ford, als es mit dem Fahrrad vom Jan-Reiners-Weg die Moorhauser Landstraße querte. Die 50-jährige Fahrerin des Ford kam gerade aus Richtung der Hauptstraße und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach ersten Erkenntnissen zog sich das Kind glücklicherweise keine Verletzungen zu. Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Unfall in der Hüttenbuscher Straße

Worpswede. Eine 84-jährige Fahrerin eines VW wollte am Donnerstagvormittag von einem Parkstreifen auf die Hüttenbuscher Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei einen LKW eines 52-Jährigen. Der VW wurde vom LKW seitlich erfasst, die 84-Jährige hatte jedoch Glück und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird nach ersten Informationen mit rund 8.000 Euro beziffert.

Unfall mit Straßenbahn

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einer Straßenbahn kam es am Donnerstagmittag in der Hauptstraße. Die 50-jährige Fahrerin des Ford wollte die stehende Straßenbahn nach ersten Informationen überholen, um anschließend nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Die Straßenbahn war jedoch bereits angefahren und prallte mit dem Pkw zusammen. Glücklicherweise verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

