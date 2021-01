Polizei Essen

POL-E: Essen: xxxx Aktuell Raub mit Schusswaffe auf Kiosk xxxx

Essen (ots)

E.-Katernberg: Ein Räuber überfiel heute Morgen um 7:25 Uhr einen Kiosk auf der Ückendorfer Straße. Mit einer Schusswaffe bedrohte der Unbekannte den Kioskbetreiber und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der junge Räuber ist ungefähr 180 cm groß, hat dunkle Haare, trug eine dunkle Jeans, dunkle Turnschuhe und eine grüne OP Maske. Die Polizei bittet um Mitfahndung der Bevölkerung. Sollten Sie eine Person sehen, auf die die Beschreibung passt, rufen Sie sofort die Leitstelle der Polizei unter dem Notruf 110 an. Sprechen Sie auf keinen Fall den Täter selbst an. Er könnte weiterhin bewaffnet sein. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell