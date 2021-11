Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straße abgekommen

Weimar (ots)

Der 77-jährige Fahrer eines Toyota wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann befuhr den Weimarer Stadtring als er auf Höhe des August-Bebel-Platz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge überfuhr er eine Verkehrsinsel und rutschte auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch Mülltonnen in einen Zaun. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, sein Auto ist Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell