Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Mattstedt (ots)

In Mattstedt, An der Poche führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 02.11.2021 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr durchfuhren 458 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 114 von ihnen waren zu schnell unterwegs. 86 werden nunmehr ein Verwarngeld bezahlen müssen, 27 ein Bußgeld. Die unrühmliche Ausnahme bildete ein Fahrer mit 95 km/h bei erlaubten 50 km/h. Dieser wird nun einen Monat zu Fuß gehen müssen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell