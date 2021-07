Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Roten Audi A 6 an der linken Seite erheblich beschädigt

Warendorf (ots)

Zwischen Montag, 26.7.2021, 22.15 Uhr und Dienstag, 27.7.2021, 11.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Luise-Schröder-Straße in Ahlen einen roten Audi A 6. Trotz des erheblichen Schadens an der linken Fahrzeugseite flüchtete der Verursacher, ohne sich weiter darum zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell