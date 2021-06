Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Werkzeugdiebstahl

Südheide Baven (ots)

In Baven kam es bereits in der vergangenen Woche, zwischen dem 23.06.21 und dem 26.06.21 zu einem Werkzeugdiebstahl. Der Täter konnte diverse Maschinen, wie Bohrschrauber, Kreissäge u.ä., aus einem Geräteschuppen und einem Fahrzeug im Stegebruch entwenden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Hermannsburg unter 05052/913310 /ym

