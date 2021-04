Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf GTI alle 4 Räder entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Sandkamp, Parkhaus Oststraße 28.04.2021, 07.30 Uhr - 14.30 Uhr

Schon wieder ein Fall von Räderdiebstahl in Wolfsburg! Hatte es von Montag auf Dienstag einen Mercedes in der Straße Lange Stücke in Fallersleben betroffen, dem Unbekannte die Räder entwendet hatten (wir berichteten), so erwischte am Mittwoch einen Golf 8 GTI, den sein Besitzer gegen 07.30 Uhr in dem Parkhaus an der Oststraße auf dem 1. Parkdeck abgestellt hatte. Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er seinen Golf ohne Räder und auf Betonklötzen aufgebockt vor. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 2.500 Euro belaufen.

Die Polizei kann einen Zusammenhang zu dem Räderdiebstahl in Fallersleben vom Montag auf Dienstag nicht ausschließen und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

