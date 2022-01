Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Schmuck und Uhren in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montagabend im Tatzeitraum von 18.00 bis 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Freiligrathstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Uhren. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei wendet sich im Rahmen der Ermittlungen an die Bevölkerung und bittet Zeugen sowie insbesondere Schmuckhändler, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell