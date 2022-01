Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Verursacherin fährt weiter - Zeugen melden sich bei der Polizei!

Bockhorn (ots)

Am Dienstag erhielt die Polizei in Varel gegen 11.20 Uhr Kenntnis von einer Unfallflucht. Demnach sollte nach Zeugenaussagen eine Fahrzeugführerin in der Lange Straße in Bockhorn beim Ausparken gegen die Gebäudewand eines Geschäftshauses gefahren sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern sei sie dann weitergefahren. An der Hausfassade waren Farbrückstände und leichte Beschädigungen ersichtlich.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Verursacherin um eine 84-jährige Bockhornerin handelte, die aufgrund der Zeugenaussagen von der Polizei ermittelt werden konnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheines. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

