Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW in Zetel angegangen - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch wurde in Zetel in der Dorfstraße die Seitenscheibe eines auf einem Grundstück geparkten PKW eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Inneren entwendet. Zwei weitere in der Nähe abgestellte PKW, die offensichtlich unverschlossen waren, wurden geöffnet und durchwühlt. Hier wurden keine Gegenstände entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell