Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pfandflaschen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 16.05.2021 auf den 17.05.2021 rissen unbekannte Täter ein Stück eines Zaunes heraus zum Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße. Auf dem Parkplatz entwendeten sie Pfandflaschen in bisher unbekannter Höhe.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell