Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn - 1 Verletzter und 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (18.05.2021) gegen 12:30 Uhr kam es in der Saarlandstraße an der Kreuzung Rottstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw, bei dem der Autofahrer verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 46-jährige Autofahrer die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt und wollte in Höhe der Rottstraße verbotswidrig nach links abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Durch den Aufprall drehte sich das Auto und blieb im Gleisbett stehen. Der 46-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. Er wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Saarlandstraße teilweise gesperrt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell